ابوالريش يوجه دعوه من الفنان للفنانه سميه الخشاب لزيارة معبد حتشبسوت...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - أثار المطرب الصعيدي علاء أبو الريش الجدل في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد خروجه في منشور كتبه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك"، يطلب بها يديها للزواج تصريحات المطرب الصعيدي عن سمية الخشاب بعد طلب يديها

تفاصيل القصة

قال الفنان علاء ابو الريش: مبدئيا سمية الخشاب متعرفنيش لكن انا واحد من ملايين المعجبين ليها لكن بزيد عليهم اني بحبها اكتر، وأنا مطرب وكنت حابب أعمل أغنية عن حتشبسوت واللي كانت من مؤسسين السلامة والرفاهية في مصر واللي شجعني الفنانة راندا البحيري.

ناس كتير هاجمتني بسبب بوست بتقدم فيه لسمية الخشاب.

وقال: اخترت الفنانة سمية الخشاب عشان فيه تقارب من سمية الخشاب والملكة حتشبسوت وكتبت بوست قولت فيه: الحب مش عيب ولا حرام وأنا بحب الفنانة سمية الخشاب، وهتقدم ليها ولو وافقت أبقى أسعد انسان في الكون، ولو رفضت أتمنالها السعادة وهتفضل في قلبي ، وبعدها لقيت ناس كتير بتهاجمني وفضلوا يقولو هي مش هتوافق بيك، انت راجل صعيدي انت مين عشان توافق بيك وغيرها"

وقال : هناك تواصل مع الفنانه سمية الخشاب وهيكون في لقاء قريب.

واستكمل: أنا خارج النهاردة عشان أدافع عن سمية الخشاب وهي قدمت اعمال فنية كثيرة ومفيش بيت في مصر مدخلتهوش وهي اتكلمت ولا متكلمتش هي هتكلمني وقريب هنسمع أخبار حلوة، فيه حد من القاهرة بيتواصل معاها وان شاءالله هيكون فيه لقاء قريب بينا.

ووجه لها رسالة، قائلا:..... حتشبسوت قلبي تعالي تنوريني في معبدي