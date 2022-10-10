إصابة الفنانة اللبنانية ”دينا حايك” بسرطان الثدي في مرحلته الثالثة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - أصيبت الفنانة اللبنانية دينا حايك، بـ سرطان الثدي من مرحلته الثالثة، وتتلقى العلاج بأحد المستشفيات منذ 6 أشهر.

وترددت دينا حايك، على طبيبتها الخاصة لإجراء الفحوصات الدورية الثانوية، لتكتشف بمحض الصدفة إصابتها بـ سرطان الثدي.

ومن المقرر أن تشارك غدًا دينا حايك، في ندوة للكشف عن تفاصيل إصابتها بـ سرطان الثدي، وتوعية النساء بضرورة إجراء الفحوصات الدورية.

وظهرت دينا حايك، أثناء تلقيها العلاج الكيماوي في المستشفى، والتي تخضع له بشكل أسبوعي، وتعاني من آثاره.

دينا حايك تبلغ من العمر 40 عامًا، اسمها الحقيقي كوليت بوجرجس، اشتهرت في العالم العربي بصوتها القوي.

وقدمت أغاني حققت نجاحا كبيرا من بينها: سحر الغرام، ليه هنضيع، كتبتلك، تعا لقلبي، عم دوب، أم الدنيا مصر وغيرها.