لن تصدق من تكون !..هذه هي الفنانة التي أفلست وظلت شادية تصرف عليها لأكثر من 35 عام.. صرفت عليها دم قلبها!!ولسبب صدم الجميع

الرياض - محمد الاطلسي - عرفت الفنانة الراحلة شادية بالعديد من المواقف الإنسانية حتى من قبل اعتزالها وارتدائها الحجاب.

ومن بين مواقف شادية الإنسانية، موقفها عندما علمت أن الفنانة سميحة توفيق، التي لعبت دور " أم بدوي" في مسرحية "ريا وسكينة" مريضة بالكبد وانفقت كل ما تملك ولم تعد تستطيع معالجة نفسها، فقررت الإنفاق على علاجها.

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وقد ظلت شادية تنفق على علاج سميحة توفيق لاكثر من ٣٠ عاما، حتى وفاة سميحة توفيق في عام ٢٠١٠، وذلك دون أن تتكاسل عن هذا العمل الخير.

جدير بالذكر بأن مسرحية "ريا وسكينة" بطولة شادية، وسهير البابلي، وعبدالمنعم مدبولي، وأحمد بدير، وسميحة توفيق، وراندا عوض، وغيرهم.

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