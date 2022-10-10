لن تتوقعوا كيف انتقمت صباح من فريد الأطرش بعد أن وصفها بـ"المعزة".. لقنته درساً جعلته يندم جول حياته

الرياض - محمد الاطلسي - خلال لقائها ببرنامج "ممنوع من العرض"، كشفت جانيت ابنة شقيقة الفنانة الراحلة صباح، عن بعض الصفات التي كانت تتمتع بها خالتها في شبابها.

وأهمها أنها كانت تكره الإزعاج خاصة عندما تخلد للنوم فكان من المستحيل أن تجد صوت في المنزل وقتها.

| | الأخبار الأ كث ر تصفحاً :

ــــ

اوسم بألف مرة من أبو هشيمة .. زوج هيفاء وهبي الأول ووالد ابنتها يصدم النساء بوسامته في أول ظهور له .. اتفرج

أغرب عادات الزواج في العالم لن تصدق انها تحدث حتى يومنا هذا.. العروس ترفع قدميها من الأرض أمام الكل وما يحدث لها في الخيمة بالإجبار لا يتخيلة عقل ولايتحمله انسان.! !

السر في القرنفل للمتزوجين فقط.. استخدامه بهذه الطريقة بغرفة النوم يجعله أقوى من الفياجرا ( اليكم طريقة التحضير )

وقالت جانيت: "إن الفنانة الراحلة كانت لا تنسى الإساءة إذا تعرضت لها وكانت تأخذ حقها، ومنها موقف حدث لها مع الفنان الراحل فريد الأطرش، حين وصفها في بداية حياتها الفنية بالمعزة قائلًا: أنت ما تنفعيش صوتك عامل زي المعزة".

وأضافت: "أن صباح غضبت جدًا من وصفه لها، ولكنه عندما طلبها أحد المخرجين لتقدم فيلم مع الأطرش اشترطت عليه كتابة اسمها الأول قبل اسمه، وحدث ذلك بالفعل".

ايضا : ​​​​​​