اتفرج بالصورة الفنانة بلقيس فتحي تخطف الأنظار بفستان من المصمم اللبناني نجا سعاده خلال إحتفالات مصر

الرياض - محمد الاطلسي - شاركت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي في احتفالات نصر أكتوبر في مصر، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

اعتمدت بلقيس في اطلالتها فستاناً باللون الابيض تميز بقميص ابيض شفاف، ذات اكمام طويلة.

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القميص من النوع الشفاف تزين بالكشاكش على جهة الصدر.

اما من ناحية التنورة فهي من نوع البليسي العريض من قماش الساتان الابيض تأتي محددة عند الخصر لتأخذ بعدها شكلاً فضفاضاً.

الفستان من مجموعة الـCouture للمصمم اللبناني نجا سعادة من مجموعة The Dancing Soul لربيع وصيف 2022. وأبدت بلقيس فخرها وسعادتها للمشاركة في هذا الحفل، مشيرةً الى أنها المرة الثانية على التوالي لها بنفس المناسبة، الى جانب العديد من الفنانين العرب.

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