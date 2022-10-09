إلهام شاهين تكشف أسرار الخناقة مع يسرا من أجل ”محمود حميدة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أكتوبر 2022 02:31 مساءً - أقيم ماستر كلاس الفنان محمود حميدة ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة والتى تختتم غدًا.

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن مواقف طريفة جمعتها مع يسرا ومحمود حميدة في فيلم دانتيلا بسبب مشاهد الكوميديا التى جمعت بينهم.

وقالت إلهام شاهين: كان هناك مشهد خناقتى مع يسرا من أجل محمود حميدة ولكن المشهد تم إعادة تصوير أكثر من 18 مرة بسبب الضحك بيننا وقامت المخرجة إيناس الدغيدي بإلغاء تصوير هذا اليوم وإعادة تصويره فى اليوم التالى.