بالصور.. جلسة عمل تجمع النجم محمد صبحى ومصممة أزياء مسرحية ”عيلة اتعمل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أكتوبر 2022 02:31 مساءً - جمعت جلسة عمل بين النجم محمد صبحي والدكتورة مروة عوده مصممة ملابس وأزياء المسرحية الجديدة "عيلة اتعمل لها بلوك " التي ستعرض قريبًا مع بداية الموسم المسرحي الشتوي.

وقال النجم محمد صبحي إن المسرحية تتناول عصور وأزمنة مختلفة مرت بمصر ولكل عصر منها الملابس والأزياء والأكسسوارات الخاصة بها، واختياري للدكتورة مروة عودة جاء لتميزها خلال الفترة الماضية وترشيح مهندس الديكور محمد الغرباوي لها، وهي بالفعل متميزة ولديها رؤية فيما تصممه ونتناقش سويًا للاستقرار علي الشكل والتصميم المناسب لكل شخصية في كل حقبة زمنية.

وعبرت الدكتورة مروة عودة عن سعادتها بالعمل مع الفنان الكبير محمد صبحي قائلة: تشرفت بالعمل مع الفنان الكبير محمد صبحي فهو مدرسة كبيرة في عالم المسرح وكوني صممت له ملابس مسرحية من مسرحياته فهذا سيكون مجدا عظيما في السيرة الذاتية الخاصة بي وأتمني أن أكون عند حسن ظنه، وأقوم بالعمل معه علي أحسن وجه.

مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" يخرجها ويقوم ببطولتها النجم محمد صبحي بمشاركة فرقة "استوديو الممثل": وفاء صادق، حمدي السيد، كمال عطية، مصطفي يوسف ، محمد يوسف ، محمد سعيد ، رحاب حسين ، داليا حسن ، منة طارق، ليلي فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، وهي من تأليف مصطفي شهيب، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي، والأزياء للدكتورة مروة عودة، والأشعار لعبد الله حسن ، والموسيقي والألحان لشريف حمدان ، والاستعراضات لمحمد سميح ، والعرض يتتبع حياة أسرة مصرية عبر أزمنة مختلفة من تاريخ مصر الحديثة، ومن المقرر عرضها في الموسم الشتوي لتكون ثاني مسرحية في التعاون بين النجم محمد صبحي والشركة المتحدة للخدمات الاعلامية .

يشار إلي أن منصة watch it كانت قد عرضت مسرحية "نجوم الظهر" عبر شاشتها وذلك بالتزامن مع عرضها علي قناة cbc في عيد الأضحى الماضي، وذلك بعد عرضها في أكثر من موسم بمسرح محمد صبحي بمدينة سنبل وتحقيقها نجاحا كبيرا علي المستوي الجماهيري والنقدي .