محمود حميدة: الممثل مينفعش يغلط لأن غلطته مش بتتصلح

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أكتوبر 2022 02:31 مساءً - بدأت محاضرة الفنان محمود حميدة ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في الدورة 38، التي تحمل اسمه، والتي يديرها الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، وذلك بحضور المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، الفنانة إلهام شاهين، المخرج محمد عبد العزيز، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، السيناريست عاطف بشاي، المذيع إمام عمر، المخرج علي بدرخان.

وقال الفنان محمود حميدة: المعروف في هذا المهرجان لما حد بيتكرم بيتعمل له كتاب وندوة، وقلتلهم إننا نعمل ماستر كلاس ونعمل ماستر في السيناريو، وأنا حاليًا في موقف أنى بعمل محاضرة، لأن التمثيل واحد من ضمن أعضاء كثيرة يقودها رب العمل وهو المخرج".

وأضاف محمود حميدة: الممثل أو الممثلة الذين نعجب بهم أو بأدائهم الظاهر هو جبل الجليد، افتكرت دلوقتي لما اتعرض لقطات من فيلم الباشا وكنت ممثل مساعد فكان عندي صديق أن ضمن أعضاء لجنة التحكيم وكان عاوز يجاملني وقالي إنه رشحني وكانوا موافقين بس في ناقد اعترض فقلتله أنا مش دور أول عشان ترشحني، وأخبرني هذا الناقد قال إزاي بترشحوه وهو بيقول مش هو اللي عمل الدور وإن اللي عمل الدور المخرج والسيناريست ومدير التصوير ومهندس الديكور وكل فريق العمل يعني مش هو اللي مثل.

وتابع محمود حميدة: المهم فضلت عند كلام الناقد بالنسبة له أن الموضوع عنده مش عمل جماعي، ولكن العمل ليس فردي وهو عمل جماعي لأن لدينا سيناريست ومخرج ومدير تصوير ومهندس ديكور وممثل وعامل إضاءة غيره.

واستكمل محمود حميدة: الممثل هو الوحيد اللي ادائه وذاته عنده ومينفعش يغلط لأن غلطته مش بتتصلح زي باقي أدوار صناع العمل، مختتمًا حديثه، خبرتي تراكمت عبر سنين طويلة منذ أول فيلم لآخر فيلم وما زلت أتعلم كي أظل علي وعي كامل بباق صناع الفيلم لأنهم هم الفنان الذي أنتج الفيلم.