فيلم ”فضل ونعمة” ينعش إيرادات دور السينما المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أكتوبر 2022 10:28 صباحاً - أنعش فيلم "فضل ونعمة" إيرادات دور السينما المصرية من شباك التذاكر، بعد نحو 5 أسابيع ظلت الإيرادات اليومية لأي فيلم سينمائي في دور العرض المصرية أقل من مليون جنيه، رغم طرح أفلام جديدة بشكل مستمر.

وحقق فيلم "فضل ونعمة" إيرادات في اليوم الثاني من عرضه 1,179,462 جنيها، وارتفعت في اليوم الثالث إلى 1,308,359 جنيها، حسبما أكد مدير التوزيع السنيمائي محمود الدفراوي، ليصل مجموع إيراداته في 3 أيام إلى نحو 3 ملايين جنيه.

ويجمع فيلم "فضل ونعمة" النجمين هند صبري وماجد الكدواني، في تجربة كوميدية جديدة، ومعهما محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.