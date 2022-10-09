رضوى الشربينى توجه رسالة لـ جمهورها.. تعرف عليها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - وجهت الاعلامية رضوى الشربيني ، رسالة لـ جمهورها من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”.

وكتبت رضوى الشربينى “ اصعب قرار ممكن تاخده انك تقرر تقطع علاقتك بحد بتحبه اكتر من نفسك لمجرد انك تحافظ على اللى باقى من كرامتك ”.

وتابعت " لكن فى النهايه طول ما انت شخص كويس لازم تفهم انك كنت تستحق تتحب بكل معانى الحب ".

يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر عبر قناة CBC سفرة.

هي وبس .. برنامج نسائي عربي تقدم من خلاله محتوى مخصص للسيدات وكيفية العناية بمظهرهن، وأن يبدين قويا رغم العديد من الظروف الصعبة التي يمرون بها.

و اتمت رضوى الشربيني يوم 30 سبتمبر الماضي عامها الـ 41، ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بأناقة وجمال مما يجذب الأنظارإليها دائما.

تعد رضوى الشربيني من أيقونات الموضة والأناقة على الشاشات المصرية، فهي تحرص على اتباع أحدث الصيحات و تختار ما يتناسبمعها و يكشف عن أناقتها وذوقها الرفيع في أختيار الإطلالات التي تظهر بها.