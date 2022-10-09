طلاق وفاء قمر وهيثم محمد بعد زواج استمر 5 سنوات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - كتبت وفاء قمر، عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" قائلة: "أعلن رسميا الانفصال عن الفنان هيثم محمد.. كل شيء نصيب.. والحمد لله على كل حال".

يذكر أن الفنان هيثم محمد قد احتفل بزفافه على الفنانة وفاء قمر، في أبريل عام 2017 الماضي، في حفل حضره باقة من نجوم الفن.

الفنانة وفاء قمر كانت قد درست في أكاديمية الفنون بمعهد الفنون المسرحية، وكانت بدايتها الفنية في عام 2004 في مسرحية “سوء تفاهم”.

وشاركت في عدد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية منها “مقلب حرامية”، “بدون رقابة”، “عبده موته”، “أزمة سكر”، “شهادة ميلاد”، و”الكبريت الأحمر”.