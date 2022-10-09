مفاجأة غير متوقعة..راغب علامة يفاجئ أنغام ويعلن حبه لها على الهواء .. مما ادا الي اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي!

الرياض - محمد الاطلسي - حل النجم اللبناني راغب علامة ضيفاً على الحلقة الأولى من برنامج "أنغام" الذي تقدمه النجمة المصرية أنغام على قناة dmc المصرية.

ورحبت أنغام بالفنان راغب في بداية الحلقة على طريقتها وقالت: "مفيش بداية أحلى من كدة.. أنت عندك الغنا السهل الممتنع.. فيه حاجات حلوة كتير بتطلع بمنتهى السلاسة.. بتقدر تربط بين حياتك والمزيكا..ودخلت قلبى من أول غنوة".

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ليرد راغب على ترحيب أنغام حيث قال موجهاً كلامه لأنغام: "بحبك كتير ومن زمان وضيعنا وقت كتير لما ما كناش أصحاب". كما وكشف راغب خلال الحلقة أن والده كان يعزف على العود وأنه كان يحب أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وأن راغب كان يراقبه عندما يعزف.

وأوضح راغب ان عائلته لم تكن موافقة على دخوله الفن وقال: "عائلتي مثل كل العائلات لم تكن مقتنعة بدخولي الفن وكانوا يريدوني أن أعمل في أي مهنة أخرى وخاصة والدتي التي كانت تريدني أن أصبح مهندساً ولكني قلت لها أوعدك تشوفي حالك فيا".