كم دفعت للفنان محمد عبده لغناء قصائدك؟ اتفرج كيف أجاب الأمير نواف بن فيصل على سؤال عبد الله المدير وصدم الجميع !

الرياض - محمد الاطلسي - حل الأمير نواف بن فيصل ضيفا على الإعلامي عبد الله المديفر ببرنامج “الليوان” الذي يعرض على قناة “روتانا خليجية”. وخلال الحلقة فاجأ مقدم البرنامج الأمير نواف بسؤال: “كم ثمن غناء الفنان محمد عبده لقصائدك؟”.

وأجاب الأمير نواف بن فيصل على سؤال المديفر قائلا: “إذا أنا معطيك ثمن هذه المقابلة أكون أعطيت محمد عبده”.

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وأضاف: “محمد كفنان وحجم وقامة لا شك لو تعطيه ما تعطيه يستاهل لكن هو لم يطلب مني شيء ولا أنا عطيته شيء مقابل شيء”. وتابع: ” لا أدفع لأحد عشان يغني لي لا والله”.

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