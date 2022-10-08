إمام عمر: لم أكن أتوقع التكريم في مهرجان الإسكندرية السينمائي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - عقد مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، ندوة للاحتفاء بالإذاعي إمام عمر والذي تم تكريمه فى حفل افتتاح المهرجان، وقام بإدارتها الناقد أحمد سعد الدين، وعرض في بداية الندوة فيلم به لقطات لأبرز برامجه.

وبدأ إمام عمر حديثه قائلا: “أنا بدأت برنامج السينما عام 76، قبل انطلاق مهرجان القاهرة بـ 4 شهور، وبدأت التعرف على الصحفيين والنقاد وهنا كانت انطلاقتي الحقيقة”.

وتابع:" لم أكن أتوقع التكريم في مهرجان الإسكندرية السينمائي، فأنا دخلت جمعية كتاب ونقاد السينما من خلال سمير عبد العظيم، ومن هنا بدأت أسافر إلي مهرجان الإسكندرية وكنت سعيد أن بداياتي في الإذاعة وانطلاقتي الحقيقية كانت من خلال رسائل مهرجان الإسكندرية، ووقتها وجدي الحكيم نصحني بعدم التعالي على ميكرفون الإذاعة.

وأضاف إمام عمر: "بعد عام من دخولي مجال الإذاعة ذهبت إلي الجيش وقضيت هناك ٧ سنوات بسبب الحرب، وبعدها بدأت برنامج محطات إضافية ومن هنا كانت انطلاقتي الكبري، وقابلت عمر عبد العزيز وإسعاد يونس التي كانت تعمل معي في الشرق الأوسط، وبعدها ساعدني الأستاذ صالح مرسي وعملت كصحفي فن وصممت على النجاح.

وتحدث عن فترة عمله مع إسعاد يونس قائلا:" قدمت معها برنامج في رمضان، وانطلقت معهم في برنامج ضيف الفطار واشتهرت في هذه الفترة بالأذاعة لأني كنت أحضر العديد من الضيوف الشهيرة في البرنامج، وأنا أحب التسجيل بالكاسيت ولا أميل للتكنولوجيا الحديثة.

وعن ذهابة لمهرجان كان السينمائي قال:" طلبوا مني وقتها في الإذاعة أن أنقل فعاليات مهرجان كان على الهوا، وكانت مفاجأة بالنسبة لي، وفرقت معي في مشواري.

كما تحدث عن كواليس حواره مع شادية قبل اعتزالها قائلا:"تحدثت معها وذهبت لها بعد ذلك لمنزلها، وحكت لي عن كواليس يومها وما تفعله في حياتها، وحينما عدت بالتسجيل إلي الإذاعة طلبوا مني أن أتواصل بأحد الصحفيين ليكتب خبر عن مقابلتي معها، ووجدتها بعد نشر الخبر مباشرة تبحث عني، وهاتفتني وقالت لي إنها ستعتزل الفن، والحوار لم يذاع لأنها طلبت مني ذلك.

وعن علاقته المميزة بالسيناريست وحيد حامد قال:" عرفت وحيد حامد في استراحة الإذاعة، وكنت أجلس معه وهو بالنسبة لي شخصية كبيرة جدا، وجاء لي مرة وقال لي أريد أن أذهب إلي مهرجان كان، واقترحت وقتها على رئيس الإذاعة أن نضع اسمه على الجواب الذي نذهب به إلي مهرجان كان.

وقال المخرج عمرو عبد العزيز: " شهادتي مجروحة في الإذاعي الكبير إمام عمر، وهو يعرف معلومات كثيرة جدا عن نجوم الفن، لكنه لم يستغل يوما معلومة ليست للنشر، فهو نموذج للصحفي والإذاعي المهني، وهو خجول ومنظم جدا بشكل مزعج، ونحن نعتبره خريج معهد سينما.

وحرص الإعلامي شريف الشوباشي على توجيه كلمة لإمام عمر قال فيها:" كان إمام يحب دائما أن يتحدث مع الناس، والحس الإذاعي لا يتركة وتوسمت فيه الهدوء، وحينما كنت أعرف بنجاحاته كنت أسعد كثيرا، وأهنيه من القلب على هذا التكريم.

فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي

كرم مهرجان الإسكندرية السينمائي في حفل إفتتاح دورته ال38 عدد من نجوم الفن وهم المخرج الكبير محمد عبد العزيز والنجمة دنيا سمير غانم، والمخرج سعيد حامد، والمنتج وجيه الليثي، والإذاعي إمام عمر.

وحرص الإذاعى "إمام عمر" على إلقاء كلمة أثناء تكريمه بحفل الافتتاح: "أنا سعيد جدا بتكريم بمهرجان الإسكندرية السينمائي، وقام بإهداء الجائزة لعمه حسن إمام عمرو والإذاعي الكبير وجدي الحكيم الذي علمني الإذاعة.

واستلم نجل المنتج وجيه الليثي تكريمه واعتذر عن حضورة لسبب مرضه.

واحتفي الحضور بتكريم المخرج الكبير محمد عبد العزيز ووقفوا له لتحيته، وحرص شقيقه المخرج عمر عبد العزيز على الصعود إلي المسرح لتحيته وألقى كلمة قال فيها:" أشكر وزارة الثقافة وجمهور الإسكندرية العظيم وكتاب ونقاد السينما برئاسة الأمير أباظة، خاصة وأنه خصص الدورة للكوميديا وأهداها أيضا للنجم محمود حميدة، وأنا حاولت أن أقدم عدد من القضايا في الأفلام الكوميدية التي قدمتها.

كما احتفي المهرجان أيضا بتكريم المخرج الكبير سعيد حامد وحيوه بشده عند صعودة إلي المسرح، وقال في كلمته: " أنا سعيد اليوم بتكريمي وأعتبره تاج على رأسي وأشكر السينما المصرية كلها في وجود أستاذي محمد عبد العزيز والمخرج على بدرخان والمخرج خيري بشارة.

وحرصت الإعلامية بوسي شلبي على التواجد لتقديم الفنانة دنيا سمير غانم التي يكرمها المهرجان والتي خطفت الأنظار وتصفيق الحاضرين فور صعودها إلى المسرح.

وقالت دنيا:" أنا سعيدة بتكريمي اليوم وفخورة بوجودي وسط هؤلاء الأساتذة الكبار، وفخورة أيضا بتكريم المخرج الكبير سعيد حامد فهو أول من قدمني للسينما، ويارب أكون قادرة على تقديم أعمال قوية دائما.

وبدأ حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بالسلام الجمهوري، وبعدها قدم مجموعة من الشباب، أوبريت استعراضي يحكى تاريخ عروس البحر المتوسط مع الفن بعنوان "ضحكة من القلب" فكرة وإخراج محمد مرسي الذي أكد أن فكرة الأوبريت مستوحاه من شعار المهرجان هذا العام وهو إضحك للسينما فهو عبارة عن تجميع لمعظم كوميديانات السنيما العالمية والمصرية في رابط درامي غنائي استعراضي.

والمهرجان يكرم كل من المخرج محمد عبد العزيز ويمنحه وسام البحر المتوسط، دنيا سمير غانم، سعيد حامد، وجيه الليثي، إمام عمر، كما يكرم كل من الممثلة ماريان بورجو (فرنسا)- الممثلة والمخرجة نورا أرماني (مصر، فرنسا، أرمينيا، الولايات المتحدة الأمريكية).

ويحتفي المهرجان بعدد من الأسماء الفنية، الفنان ومنها: إسماعيل ياسين، المخرج فطين عبد الوهاب، الفنان سمير غانم، الفنانة دلال عبد العزيز، الفنان سمير صبري، المونتير سعيد الشيخ، الموسيقار علي إسماعيل، مديرة التصوير أبية فريد.

ويرأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية المخرج خيري بشارة وتضم في عضويتها كل من المخرج بريس كوفين، المخرجة جوليانا جامبا، المخرج ميروسلاف مانديتش (البوسنة والهرسك)، الممثل أحمد الأحمد.

ويتنافس 21 فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة ويرأس لجنة التحكيم الناقدة مايا بوجوجفيت وتضم في عضويتها كل من المخرجة هالة خليل، الممثلة شقرا رماح، المخرج والمؤلف إنريكو كيراسول ، المخرجة ماريا لافي.