النجم كيانو ريفز ينسحب من مسلسل The Devil In White City

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أكتوبر 2022 02:27 مساءً - انسحب النجم كيانو ريفز، من بطولة مسلسل “The Devil In The White City” - الذي يشارك فيه كمنتج تنفيذي أيضًا - والمستند حول رواية للكاتب إريك لارسون. وذلك دون إبداء أي أسباب واضحة. وفق موقع “فارايتي”.

يحكي المسلسل القصير والمكون من 8 حلقات، قصة دانيال إتش بورنهام، المهندس المعماري المتطلب ولكن صاحب الرؤية الذي يسابق لترك بصمته على التاريخ مع معرض شيكاغو العالمي عام 1893، والدكتور إتش إتش هولمز، أول قاتل متسلسل حديث في أمريكا.

ومر المشروع بمراحل مختلفة من التطوير منذ أن اشترى النجم ليوناردو دي كابريو حقوق الكتاب عام 2010، وقام بإعداده مسبقًا ليتم إخراجه على يد مارتن سكورسيزي عام 2019، إلا أن منصة “Hulu” أعلنت أنها تعمل على تطوير المشروع كسلسلة ذات ميزانية كبيرة بالتعاون مع دي كابريو وسكورسيزي، كمنتجين تنفيذيين.