فن ومشاهير

بنطلون شاهيناز يضعها في تريند جوجل.. تفاصيل

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أكتوبر 2022 02:27 مساءً - تصدرت المطربة شاهيناز تريند جوجل بارتدائها بنطلون ملفت وجريء ظهرت النجمة شاهيناز ضمن الأكثر بحثًا عبر محرك البحث جوجل، وذلك بعد إطلالتها الأخيرة التي اعتبرها الكثير من جمهورها جريئة.

وبعد هجوم عدد من المتابعين على شاهيناز بسبب إطلالتها، علقت قائلة: "لازم البس على الموضة".

يذكر أن أخر أعمال النجمة شاهيناز أغنية "متميزة " من كلمات الجوكر، ألحان وتوزيع إسلام مونتي.

تقول كلمات الأغنية: أنا مش زيكوا مختلفه عنكوا حرقاكوا كلكوا ومني بتشتكوا عشان شايفيني انا فوق في طريقي تملي بسوق..".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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