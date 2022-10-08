الجمهور في صدمة.. اتفرج إطلالة «مفزعة» للفنانة إيمي سمير غانم بعد فقدانها للوزن.. لن تصدق كيف ظهرت وفأجات الجميع !!

الرياض - محمد الاطلسي - بعد غياب كبير عن جمهورها، انصدم حمهور الفنانة المصرية إيمي سمير غانم بعد أن ظهرت مع اصدقائها، في الساحل الشمالي، مؤكدين أن الفنانة اختلفت ملامحها قليلاً وفقدت الكثير من الوزن. وكان من أبرز اصدقائها الممثل هشام ماجد، وذلك على غرار نجوم الفن والمشاهير الذين يستمتعون بوقتهم حاليًا هناك قبل عودتهم من الإجازة إلى أعمالهم الدرامية.

ووثق الفنان هشام ماجد صورة سيلفي ظهر فيها برفقة إيمي سمير غانم ومجموعة من الأصدقاء رصدت جانبا من الأجواء هناك. وتحاول إيمي سمير غانم الخروج مع أصدقائها بين الحين والآخر، في محاولة منها للعودة إلى حياتها الطبيعية، كونها تعيش منذ وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز بحالة حزن.