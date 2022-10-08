شاهد.. نور قدري تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - نشرت الفنانة نور قدري، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت نور قدري، في الصورة بمكياج جذاب وإطلالة لامعة من أحدث جلسة تصوير، وهو ما نال إعجاب متابعيها.

وكشفت الفنانة نور قدري، عن أعمالها القادمة، قائلة: "الآن أقوم بتصوير مسلسل من فترة طويلة يسمي عودة الأب الضال، وأوشكنا على الانتهاء من تصويره، بالإضافة إلى فيلم مع عمر صلاح".

وأوضحت أنها بعد ولادة ابنها حمزة بدأت في العمل الفني من الصفر من جديد، مشيرة إلى أنها عندما قامت بتوقيع عقد مع “روتانا” كان سنها 16 سنة وأبوها وقّع بدلا منها.