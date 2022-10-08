أحمد حاتم لـ حسين فهمي: رئيس مهرجان القاهرة روش جدا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أكتوبر 2022 10:28 صباحاً - نشر الفنان أحمد حاتم، صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر أحمد حاتم في الصورة برفقة الفنان حسين فهمي وعلق مازحًا: :"رئيس مهرجان القاهرة روش جدا".

ويعقد الفنان أحمد حاتم جلسات عمل يومية وبروفات مع فريق عمل فيلمه الجديد "المطاريد" من أجل بدء التصوير خلال الأيام المقبلة.

فيلم «المطاريد» بطولة أحمد حاتم وإياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، مصطفى غريب، محمد مولى ومحمود السيسي من تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين والمخرج ياسر سامي.