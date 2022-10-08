نيللى كريم تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أكتوبر 2022 10:28 صباحاً - نشرت الفنانة نيللي كريم ، صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وظهرت نيللي كريم ، بإطلالة جذابة من وسط البحر ، من أحدث جلسة تصوير قامت بها ، مما حاز على إعجاب متابعيها .

وخلال استضافتها في برنامج "بصراحة مع" المذاع عبر قناة MBC1، قالت نيللي كريم: "إحنا الاثنين بنحب ننام على الكنبة، وساعات بندخل أوضة النوم، لكن أنا أفضل نبقى مع بعض.

وحول فكرتها، قالت نيللي كريم، انها فكرة جيدة حيث إن الأفلام القديمة كان بها غرفة لكل زوج، فهو موضوع صحي، لكن الآن لا يوجد عندنا غرف كثيرة مثل السابق.