فنانة شهيرة بجمال رباني خارق متهمة بالزواج من تامر حسني سرّاً.. لن تصدق من تكون !

الرياض - محمد الاطلسي - عادت قضية زواج تامر حسني من امرأة أخرى غير زوجته بسمة بوسيل إلى الواجهة من جديد وذلك بعد أن خرجت جليلة المغربية في مقابلة لها.

جليلة المعروفة أنها حبيبة تامر حسني سابقاً طرح عليها سؤال عن حصول زواج بينها وبين النجم المصري لكنها ردت بطريقة صادمة.

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وقال المذيع لها: “جليلة كنت زوجة تامر حسني في حياتك” فردت: “إنت تحكي جد؟”

ليقول: “انا عم بحكي جد، هاد الموضوع ينحكى على طول عندك الجرأة إنك تجاوبي على هالسؤال؟”فأجابت بضحكة أثارت شكوك الجمهور:

“لا ما عندي جرأة يخي وترتني أقسم بالله، بدي احكيلك شغلة قدام الكاميرا وأول مرة بقولها، هذا الشخص هو حب حياتي وبس”.

وانتظر الجمهور ردة فعل بسمة بوسيل على هذا الأمر لكن الأخيرة التزمت الصمت تجاهلت الموضوع عكس ما كانت تفعل سابقاً حيث تقوم بردة فعل انفعالية

وكانت قد ضعت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل حدًا للأنباء التي انتشرت بقوة في الآونة الأخيرة حول انفصالها عن زوجها تامر حسني، وذلك بعد أن تفاعلت مع أغنيته الجديدة ”حياتنا“ من فيلمه الجديد ”بحبك“، وأرفقته بتعليق: ”واحدة من أفضل أغاني تيمو“.

وأكد العديد من محبي النجم المصري أن تفاعل بوسيل هي إشارة منها للتأكيد على أن علاقتهما على ما يرام، وأن ما تم الترويج له في الأيام القليلة الماضية ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة.