بالفيديو..أسر ياسين يكشف حقيقة تجسيده مرض مؤمن زكريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أكتوبر 2022 02:27 مساءً - تحدث الفنان آسر ياسين، لكاميرا برنامج the insider بالعربي، عن كواليس مسلسله الجديد المنتظر تصويره للعرض في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

ونفى آسر ياسين، ما تردد حول تناوله شخصية الكابتن مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق، مشيرًا إلى أن المسلسل فقط يتناول المرض الذي أصيب به مؤمن زكريا.

ووجه آسر ياسين التحية والتقدير للكابتن مؤمن زكريا، لافتًا إلى أنه نموذجاً يحتذى به في التحدي والأصرار، في تعامله مع هذا المرض.

تعاقد الفنان أسر ياسين على بطولة فيلم "شماريخ"، إذ يواصل التحضير للفيلم الفترة الحالية الفيلم من إخراج عمرو سلامة ومن إنتاج شركة Sea-Cinema أحمد فهمي وهاني نجيب ويواصل المخرج عمرو سلامة في الفترة الحالية معاينة أماكن التصوير من أجل تحديد موعد مبدئي لبداية التصوير، كما تواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

يذكر ان أسر ياسين ينتظر فى الفترة الحالية عرض فيلم السرب الذي يقوم ببطولته مع أحمد السقا، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال ويشارك فيه دياب، محمد ممدوح، شريف منير، أحمد حاتم، كريم فهمي والعديد من ضيوف الشرف.