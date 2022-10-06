مصطفى قمر ونجله تيام يستعدان لفيلم ”أولاد حريم كريم”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - مرت 17 سنة على عرض الفيلم المصري "حريم كريم" الذي قام ببطولته الفنان مصطفى قمر، وشاركه البطولة عدد كبير من الفنانين أبرزهم ياسمين عبد العزيز وبسمة وعلا غانم وداليا البحيري.

وتم الإعلان عن الاستعداد لتصوير جزء ثاني من العمل يحمل اسم "أولاد حريم كريم"، والذي يقوم ببطولته مصطفى قمر ويشاركه نجله تيام قمر الذي قدم أكثر من تجربة ناجحة خلال الفترة الماضية.

وأعلن عن وجود جزء ثان من الفيلم الفنان المصري خالد سرحان الذي شارك في بطولة الجزء الأول، وقدم دور زوج داليا البحيري.

يذكر أن الفنانة بشرى "منتجة الفيلم" ذكرت خلال لقاء تليفزيونى أن الجزء الثانى من الفيلم يحمل عنوان "أولاد حريم كريم"، بطولة مصطفى قمر وبمشاركة ابنه تيام، كما أوضحت أن هناك أغانى سوف يتم تقديمها داخل العمل مثل الجزء الأول.