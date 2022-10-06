حسين فهمي يحيي ذكرى نصر حرب 6 أكتوبر عبر الانستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أكتوبر 2022 10:28 صباحاً - أحيا الفنان حسين فهمى الذكرى 49 لنصر حرب 6 أكتوبر عام 1973، عبر حسابه بتطبيق انستجرام.

وكتب حسين فهمي: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر تحية إجلال وتقدير لكل شهداء الوطن .. لأبطال ملحمة السادس من أكتوبر المجيد - - ٦ أكتوبر 1973 الذكرى التاسعة والأربعين".

وأضاف: "يحتفل الشعب المصرى بالسادس من أكتوبر من كل عام في ذكرى المجد، ذکری انتصارات حرب اكتوبر عام 1973 نذكر جميعا تضحية رجال مصر الشرفاء من الجنود المصريين العظماء ،حرب أكتوبر ستبقى رمزا لعظمة مصر وصلابة إرادتها ، ذكرى النصر برهان حي ومتجدد على شموخ قواتنا المسلحة وشجاعة وتضحيات أبطالها.

وتابع :"خالص التهاني للشعب المصري وذلك بمناسبة حلول ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة وهو اليوم الذي سطر فيه الجيش المصري اكبر ملحمة انتصارات حربية في التاريخ = اللهم ارحم شهداء الوطن الذين بذلوا أرواحهم فداء للدين والوطن - #نصر اکتوبر وكل عام ومصرنا الحبيبة بخير وسلام".