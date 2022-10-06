شاهد.. ياسمين الخطيب تهنئ ريم البارودى بعيد ميلادها

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - هنأت الكاتبة ياسمين الخطيب ، الفنانة ريم البارودى بعد ميلادها ونشرت صورة تجمعها بها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وكتبت ياسمين الخطيب على الصورة “ عيد ميلاد سعيد ” .

ويذكر ان أثارت الكاتبة ياسمين الخطيب، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها تدوينة بـ صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وكتبت ياسمين الخطيب " قبل تصوير المشهد ده، صارحت أستاذ مجدي أحمد علي إني ما بعرفش أعيط قدام الناس، ومش هعرف أعيط خالص! .

وأشارت "قدام الكاميرا عيط عياط، لدرجة إني ما بقتش عارفة أوقف دموعي، وبعد انتهاء المشهد، سألوني افتكرت إيه خلاني أعيط كده؟! قلت لهم: "افتكرت الأقساط إللي عليا وفواتير الكهرباء!" .