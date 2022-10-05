انت الان تتابع خبر براد بيت يهاجم أنجلينا جولي في حالة سكر ويقوم معها ومع أطفالها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقامت النجمة العالمية الحائزة على جائزة الأوسكار أنجلينا جولي دعوى قضائية خلال الساعات الماضية ضد زوجها السابق النجم براد بيت.وأوضحت أنجلينا جولي أن السبب وراء قيامها برفع هذه الدعوة القضائية هو أن بيت قام بمهاجمتها هي وأطفالهما وهو في حالة سكر خلال رحلة بطائرة خاصة في عام 2016 الأمر الذي دفعها إلي طلب الطلاق على الفور منه.

تفاصيل خناقة أنجلينا جولي وبراد بيت :

قال محامي جولي أن النجم العالمي أساء جسديا وعاطفيا لها ولأطفالهما الستة – الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و15 عاما، موضحاً انه كانوا في رحلة على متن طائرة خاصة في عام 2016 وبدأ بيت بالصراخ عليها ثم سحبها بيت إلى الحمام، ثم برأس جولي وهزها، ثم أمسك بكتفيها وهزها مرة أخرى قبل دفعها إلى جدار الحمام. ثم قام بيت بلكم سقف الطائرة مرات عدة، ما دفع جولي إلى مغادرة الحمام.

وأضاف أنه في هذا الوقت تدخل أحد الأطفال بالحديث معه فقام بيت بالاندفاع نحوه ثم أمسكت به جولي من الخلف لإيقافه هرع الأطفال إلى الداخل وحاولوا جميعا بشجاعة حماية بعضهم البعض. وقبل أن ينتهي الأمر، خنق بيت أحد الأطفال وضرب آخر في وجهه.

واختتم المحامي أن الأطفال جلسوا صامتين تحت البطانيات” طوال الفترة المتبقية من الرحلة.