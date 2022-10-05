صدمة تهز الوسط الفني « أصبحت هيكل عظمي».. اتفرج إطلالة مفزعة للممثلة العالمية أنجلينا جولي.. شكلها أصاب الجمهور بالذعر! .. ماذا حدث لها؟

الرياض - محمد الاطلسي - صدمت النجمة العالمية أنجلينا جولي الجمهور بعد ظهورها بنحافة مفرطة جدا أثارت قلق جمهورها. وظهرت جولي في الصورة نحيفة للغاية، حيث لا يتعدى وزنها 40 كيلو جراما وهو لا يتناسب مع طولها الذي يتعدي الـ170سم.

وقد ارجعت الصحف والمواقع العالمية سبب نحافة النجمة العالمية إلى معاناتها من مرض نفسي يدعي "الأنوركسيا"، الذي يعني فقدان الشهية العصبي، حيث يشعر الأشخاص المصابون بالأنوركسيا بعدم الرغبة في تناول الطعام والذي حولها الى هيكل. وأشارت العديد من المواقع العالمية إلى أن المشاكل النفسية أو ربما مرض خطير لا تريد الافصاح عنه وراء نحافتها، خاصة بعد تداول خبر امكانية انفصالها عن براد بيت.

ولاشك أن صورة "أنجلينا جولي" التي تم تداولها اثارت الذعر والخوف داخل نفوس العديد من الأشخاص ممن يتبعون حميات غذائية قاسية، أو لدي اللواتي يرغبن في الحصول على جسم مثالي ورشيق من أن يصبحن صورة ممثالة لحالتها.