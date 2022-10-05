عدا..على الحجار يحيى مهرجان المنيا للموسيقى والغناء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 02:34 مساءً - تطلق دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر مهرجان المنيا للموسيقى والغناء، وذلك فى الثامنة مساء الخميس 6 أكتوبر بالمسرح الروماني، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

ومن المقرر أن يحيى الحفل الفنان الكبير علي الحجار، ويقدم خلال الاحتفالية نخبة من أهم أعماله التي نجح من خلالها في تكوين قاعدة جماهرية عريضة منها “متمنعوش الصادقين ، يا طالع الشجرة، أبوالأحلام ، الزين والزينة ، الليلة ليكي، العروسة، تجيش نعيش، ياموجة يا زرقا، ريشة، روحي فيكي، في قلب الليل، جزيرة غمام، زي الهوي، عارفة، مسألة مبدأ، الليل وآخره، غوايش، في هويد الليل، متصدقيش” وغيرها.