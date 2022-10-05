مروان يونس: عانيت من ضغط نفسي شديد أثناء تصوير دوبامين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 02:34 مساءً - كشف الفنان مروان يونس تفاصيل مشاركته في مسلسل "دوبامين"، مع المخرج رؤوف عبد العزيز، الذي يشارك في بطولته ريم مصطفى ومحمد كيلاني وباسل الزارو، والذي بدأ عرضه على قناة cbc.

وأوضح يونس أن "دوبامين" يعد أول عمل غير كوميدي يقدمه، فهو عبارة عن دراما جادة للغاية، وخالية من أي نوع من أنواع الكوميديا، بالإضافة لاحتوائه على العديد من المشاعر الطاغية، قائلا: "العمل ده كان في ضغط نفسي كبير.. وأغلب مشاهدي إما فيها عياط أو انهيار أو جنان. ومشاعر كتير أوي.. أنا طلعت فيه طاقة كبيرة جدا من المشاعر الإنسانية المختلفة".

وفيما يتعلق بالعمل مع المخرج رؤوف عبد العزيز، أوضح مروان يونس أن العمل معه سلس للغاية ومليء بالخبرات، مضيفا: "هو اللي رشحني لدور داوود .. أنا أصلا كنت مرشح لدور باسل اللي هو زوج ريم مصطفي بس هو شافني في الدور ده.. وأنا سعيد باختياره جدا".

وأكد أنه سعيد للغاية بالتعليقات والآراء التي تصله من المشاهدين، قائلا: "مبسوط جدا من ردود الفعل.. وفي ناس قالت لي إنهم اتفاجئوا بالشكل الجديد اللي بقدمه وأشادوا بيه.. اتبسطت إن الناس شافت معالم ممثل جاد واتقالي إحنا حاسين إنك بتمثل دراما من وأنت عيل صغير.. فده أسعدني جدا".

وأضاف أن أغلب المشاهد تجمعه بالفنانة ريم المصري، وهناك مشاهد في النهاية تجمعه بريم مصطفي ومحمد كيلاني، مستطردًا: "المسلسل أخد وقت كبير أوي في تحضيره وإن إحنا نخلصه.. بس أنا سعيد أوي بالنتيجة، وتجربة مبسوط منها جدا وحاسس إنها ضافت لي كتير".

مسلسل "دوبامين" من تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز وبطولة ريم مصطفى، محمد كيلانى، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، بسنت شوقى، بسنت السبقى، أحمد عبد المجيد وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي بمناقشة عالم السوشيال ميديا وتأثيره على حياة الناس.