فن ومشاهير

درة تحتفل بعيد ميلاد زوجها على طريقتها الخاصة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 01:36 مساءً - حرصت الفنانة درة علي الاحتفال بعيد ميلاد زوجها هاني سعيد علي طريقتها الخاصة .
ونشرت درة عدة صور رومانسية برفقة زوجها وعلقت :عيد ميلاد سعيد حبيبي .
وأعلنت منصة "شاهد" عن إطلاق ستةٍ من أقوى وأبرز الأعمال الحصرية على باقة VIP خلال ستة أيام تحت شعار "شاهد في أسبوع" الذي يمتد من 4 ولغاية 9 أكتوبر.
ووفي 6 أكتوبر تتواصل الأعمال الحصرية ضمن "شاهد في أسبوع" مع الدراما البوليسية "المتهمة" من "أعمال شاهد الأصلية"، بطولة درة زروق، دياب، علي الطيب، عادل كرم، ومجموعة من نجوم مصر والعالم العربي، تأليف وإخراج تامر نادي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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