جونى ديب يبدأ جولته الغنائية فى الولايات المتحدة وآمبر هيرد فى المحاكم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 01:36 مساءً - بدأ النجم العالمى جونى ديب جولته فى الولايات المتحدة مع جيف بيك فى واشنطن العاصمة، مساء الثلاثاء، وحضر بعض الضيوف المميزين، حيث صعد المغنى، 59 عامًا، إلى المسرح أمام حشد ضم محاميه من محاكمة التشهير، كاميل فاسكيز وبن تشيو.

وصعد جونى إلى خشبة المسرح مع جيف بينما كان محاموه يستعدون لالتقاط الصور فى الحشد، حيث حصلوا على تصاريح VIP بعد مساعدته فى الفوز بقضيته.

وما زالت أزمات قضية جونى ديب، وآمبر هيرد، مستمرة رغم مرور عدة أشهر على إصدار الحكم النهائى فيها، حيث تواجه آمبر هيرد، أزمة قضائية أخرى تتعلق بدفع قيمة الأتعاب القانونية فى قضية تشهير زوجها السابق جونى ديب ضدها، والتى استمرت 6 أسابيع فى قاعة محكمة ولاية فرجينيا حسبما نشر موقع FOX News.

وحسب التقرير، تواجه آمبر هيرد، أزمة قانونية أخرى تتعلق بتبعات قضيتها التشهيرية ضد جونى ديب، حول دفع الأتعاب القانونية التى تزيد قيمتها عن 8 مليون دولار، حيث أفادت التقارير أن آمبر هيرد لديها بوليصة تأمين لملكية منزل مع شركة Travelers Commercial Insurance، ووثيقة تأمين مع شركة New York Marine، وكلاهما مطالب بتغطية قيمة التعويض والأتعاب القانونية.

ورفعت شركة Travelers دعوى قضائية ضد New York Marine، تطالب فيها بدفع نصف الأتعاب القانونية التى تم إنفاقها بالفعل لفريق الدفاع عن آمبر هيرد، وأكدت شركة Travelers، التى قامت بتمويل الجزء الأكبر من دفاع آمبر هيرد، بأن الأخيرة لها الحق فى اختيار محاميها، لكن شركة New York Marine اعترضت وأرسلت محاميها، الذى يُفترض أن قيمة أتعابه القانونية أرخص.

كما قالت الشركة فى ملفات المحكمة، إن فريق المحامين الذى قامت باختياره لتولى مسؤولية الدفاع فى القضية تم استبعاده، ثم انسحب لاحقًا قبل المحاكمة، وتظهر سجلات المحكمة أن شركة New York Marine رفعت دعوى قضائية ضد آمبر هيرد، فى يوليو، لإخلاء مسؤوليتها من دفع أى أموال من قيمة التعويض، وجادلت الشركة أنه بموجب قانون ولاية كاليفورنيا، لا تغطى بوليصة التأمين تكاليف الأفعال المتعمدة.

استعانت آمبر هيرد بمحامى جديد للتعامل مع مأزق التأمين، وأفادت التقارير أن إجمالى الأتعاب القانونية للدفاع عنها فى قضية التشهير قد تصل إلى أكثر من 15 مليون دولار، فيما يمكن أن يكون أغلى دعوى تشهير فى تاريخ الولايات المتحدة، هذا وقد تقدم كل من جونى وآمبر هيرد بطلب استئناف الدعوى فى قضية التشهير القائمة بينهما.