اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج – فيفي عبده شوقت الشباب للرقصة الجديدة بـ”الأزق المكشوف”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو جديد على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده، في الفيديو مرتدية فستان من اللون السماوي حمالة مكشوفة بشكل كبير من منطقة الصدر وتتحدث إلي جمهورها حول رأيهم في الفستان حيث أنها شوقتهم بأنها سوف تقدم وصلة رقص جديدة به خلال الساعات القادمة ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاء،

وتقضي الراقصة الاستعراضية مع ابنتها عزة ماجدة عطلتها الصيفية في منطقة الساحل الشمالي. حسبما أعلنت هي في فيديو سابق عبر حسابها على انستجرام.