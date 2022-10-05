فن ومشاهير

ننشر موعد عرض الموسم الثاني من صالون زهرة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 11:33 صباحاً - حالة كبيرة من الترقب والتشويق يعيشها جمهور مسلسل صالون زهرة الذي حقق نجاحا كبيرا العام الماضي، وعاد أبطاله مؤخرا لتصوير الموسم الثاني الذي سيحمل الكثير من الأحداث المثيرة.

من المتوقع عرض أولى حلقات مسلسل صالون زهرة بداية من يوم 6 نوفمبر المقبل، بعد الانتهاء من جميع مشاهده بحسب ما أعلنه صادق الصباح منتج العمل في وقت سابق.

ونشرت بطلة صالون زهرة الفنانة نادين نسيب نجيم صورة لها برفقة معتصم النهار، وشوقت الجمهور لمستقبل علاقتهما بعدما تزوجا في نهاية حلقات الموسم الأول.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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