تعرف على الأفلام والدول المشاركة في المسابقة الرسمية بمهرجان الإسكندرية السينمائي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 11:33 صباحاً - تنطلق مساء اليوم فعاليات الدورة الـ38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط والتي تقام خلال الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر الجاري، ويشارك في الدورة الجديدة ضمن منافسات المسابقة الرسمية للأفلام الرائية الطويلة 14 فيلما من 14 دولة مختلفة، وخلال التقرير التالي نرصد تفاصيل تلك الأعمال.

الفيلم الأول في المسابقة الرسمية هو الفيلم اللبناني "بيروت هولدم"، وهو من إخراج ميشيل كمون، وتدور قصته حول "زيكو" مقامر سابق، وأصدقاء طفولته، في إحدى أحياء بيروت الشعبية حيث يحاول زيكو إعادة بناء حياته بعد خروجه من السجن في بلد على شفير الهاوية والإفلاس، ولكن في هذه المدينة، الوجود هو شكل من أشكال المقامرة والحياة اليومية تشبه لعبة الروليت، فهل تعطيه بيروت فرصة ثانية.

أفلام مهرجان الإسكندرية السينمائي

ويشارك الفيلم السوري "حكاية في دمشق" وهو من إخراج أحمد إبراهيم أحمد، ويتناول الفيلم عن دمشق المدينة والمواطنين، حيث انعكاس الحرب على الواقع في إطار اجتماعي رومانسي، من خلال “لينا ووجيه وزياد” هذه النماذج الإنسانية التي تحاول استعادة الحياة ما بعد الحرب وتتعامل مع جروح لا تلتئم في قلوب أصحابها، فهل ينتصر الحب؟.

الفيلم الثالث في المسابقة الرسمية هو الفيلم اليوناني "لوجر" من إخراج كوستاس هرالمبوس، ويدور حيث تعيش عائلة أنجيليداكيس فى ماونتينوس كريت عام 1958، تنتمي العائلة إلى الطبقة العاملة تسعى للنهوض اجتماعيا، يتحقق الحلم مع تجارة النفط التي تعد نقطة انطلاق نحو ثروة هائلة، ويشارك فيلم آخر من اليونان وهو فيلم "طنين العالم" إخراج بيتروس سيفاستيكوجلو، ويدور حول سقوط الشيوعية وأزمة الرأسمالية.. الكوارث البيئية.. موجات الهجرة والعولمة.

وتشارك دولة إيطاليا بفيلم "I Cassamortari" وهو من إخراج كلوديو اميندولا، ويدور حيث تمتلك عائلة باستي دارا لاقامة الجنائز والعزاءات، ويدير رب العائلة مشروعه مدفوعا باطماعه وبعد وفاته يحاول أبناءه الاستمرار في إدارة الدار بنفس العقلية وبأطماع أكبر، ويتواجد أيضا فيلم "عامود رئيسي" وهو فيلم فرنسي سويسرس إيطالي مشترك، ومن إخراج ماتيو تورتوني، وتدور الأحداث حيث يترك جورج منزله وعائلته بالضاحية ليتجه إلى منطقة غنية بالمناجم بحثا عن فرصة عمل أفضل وهناك يجد العديد من المغامرات بانتظاره نظرا للظروف القاسية والمفاجآت التي يحملها عملا بهذه الخصوصية.

وينافس فيلم "عصيان" للمخرج الجيلاني السعدي من تونس في المسابقة الرسمية، ويدور في ليلة انتفاضة في تونس حيث استحوذ الجنون على العاصمة تونس وضواحيها ولا شيء يعمل وأصبحت الشوارع ساحة ‏للمواجهة بين الشرطة والمتظاهرين.

ويعرض ضمن منافسات المسابقة أيضا فيلم "الكوكب" من إنتاج أمريكي إسباني مشترك، ومن إخراج أماليا اولمان، وتدور أحداثه حول أم وابنتها تتحولان إلى محتالتين لتأمين حياة يتوقعان أنهما يستحقانها بعد تدهور أوضاعهما، ولكن تتضاعف المأساة، ويتواجد بالمسابقة أيضا فيلم "سافا" الكرواتي الصربي البوسني المشترك، من إخراج ماثيو سمرفيل، وسافا هو نهر قديم يروي حكايات قديمة عن الأراضي التي اعتادت أن تكون وحدة واحدة تحت لواء دولة يوغوسلافيا.

وتعرض الجزائر فيلمها الجديد "سولا" للمخرج صلاح إسعاد، ويتناول قصة سولا أم عزباء يطردها والدها من منزل العائلة لتجد نفسها ورضيعها بلا مأوى، تحاول سولا إيجاد مكان آخر آمن فتضطر أن تقضى الليل وهى تنتقل من سيارة إلى أخرى مع عدة أشخاص وطوال ليلة مليئة بالأحداث بين طرق الجزائر، تحاول سولا أن تغير مصيرها ولكن للقدر رأى آخر، ومن المغرب يعرض فيلم "السلعة" إخراج محمد نصرات، ويجسد الفيلم رحلة هرب من معاناة نحو معاناة أخرى، حيث يعاني مجموعة من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء تسلح كل واحد منهم بأمل بلوغ الضفة الأخرى من الأطلسي بشكل غير شرعي لتحسين وضعه الاجتماعي وتغيير ظروف عائلته التي تركها خلفه ليسقط ضحية جشع تجار البشر.

وتتواجد كرواتيا أيضا بفيلم آخر هو "المحادثة" إخراج دومينيك سيدلر، والفيلم مبني على أحداث حقيقية عن اللقاء الذي تم في 1945 بين الرئيس اليوغسلافي جوزيف تيتو ورئيس الكنيسة الكاثوليكية بكرواتيا الوجزيج ستيبيناك، ومدة الفيلم هي المدة الحقيقية للاجتماع الهام الذي تم في هذا الوقت وقوامه ساعة ونصف من الحديث المتصل بين الرئيس والأب الكاثوليكي، ويشارك فيلم "المسافات بيننا" من سلوفينيا، إخراج راهيلا جاجريتش بيرك، كما يعرض فيلم "القلعة البيضاء" من البوسنة والهرسك وكندا، ومن إخراج إيجور درلجاكا، وتدور الأحداث حيث يعيش الفتى اليتيم فاروق في سراييفو مع جدته العجوز المريضة والذي يقضي يومه في البحث عن المؤن وحديد الخردة.