بطل مسلسل ”العائدون” يعرب عن سعادته البالغة باختياره ومشاركته فى لجنة تحكيم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 11:33 صباحاً - أعرب الفنان السوري أحمد الأحمد بطل مسلسل "العائدون" عن سعادته البالغة باختياره ومشاركته ضمن لجنة تحكيم بالمسابقة الدولية للأفلام الطويلة في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، يأتي ذلك بعد تكريمه بجائزتي أفضل تمثيل في الدورة السابقة من المهرجان.

وقال أحمد الأحمد في تصريحات للمركز الإعلامي للمهرجان "شرف كبير ليا المشاركة ضمن لجنة التحكيم بالمسابقة الدولية للأفلام الطويلة في مهرجان الإسكندرية، هذا المهرجان العريق الذي نفتخر به، بالطبع شعور رائع المشاركة في المهرجان لما يحمله من أهمية كبيرة على الصعيد الفني والمهني عربيا وعالمياً".

وتابع: "خاصةً بعد شرف حصولي على جائزتي أفضل تمثيل في الدورة السابقة، وشكرًا على ثقة القائمين على المهرجان، والشكر الأكبر للأستاذ الأمير أباظة، وإن شاء لله بالتوفيق للجميع".

يذكر أن الفنان السوري أحمد الأحمد تألق خلال مشاركته في مسلسل "العائدون" الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي 2022، وشارك في بطولته كل من: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغني، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى - جوهر".

وحقق المسلسل نجاحا كبيرا خلال رمضان الماضي من خلال العلاقة بين العمل المستمر للأجهزة الاستخباراتية المصرية والأمنية من ناحية، وكيف حاولت القوى الإرهابية لتدمير البلاد خلال السنوات الماضية من خلال داعش الأغرهابية التي حاولت التسلل للبلاد لإحداث تخريب وتدمير ووقود الدولة المصرية في الحرج مع القوى العالمية الأخرى إلا أن الأجهزة تصدت لهم.