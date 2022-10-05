تكريم دنيا سمير غانم اليوم فى مهرجان الإسكندرية السينمائى بدورته الـ38

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 11:33 صباحاً - تنطلق، اليوم الأربعاء، فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط فى دورته الـ38، والتى من المقرر استمرارها خلال الفترة من 5- 10 أكتوبر، وتحمل اسم الفنان القدير محمود حميدة تقديرا لما قدمه خلال مشواره الفنى خلال الفترة الماضية.

ويقام حفل افتتاح الدورة الـ38 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط الليلة الساعة الثامنة مساء، كما يشهد حفل الافتتاح تكريم الفنانة دنيا سمير غانم باعتبارها أبرز نجمات السينما والدراما التليفزيونية المصرية، والتى أكدت على موهبتها الكبيرة مع ما قدمته من أعمال، خلال الفترة الماضية، وذلك حسب ما كشفه رئيس المهرجان الناقد الأمير أباظة.