اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. أول خناقة بين سالي عبد السلام وزوجها.. العين رشقت بعد الفرح الأسطوري والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قامت الإعلامية سالي عبد السلام بمشاركة جميع متابعيها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، بصورة جديدة لها بعد حفل زفافها الأسطوري الذي كان في الساعات الأخيرة الماضية.
أول خناقة بين سالي عبد السلام وزوجها بعد فرحهم الأسطوري
وأطلت الإعلامية سالي عبد السلام في الصورة التي نشرتها على انستجرام، وهي بملابس كاجوال حيث ارتدت بنطلون جينز وعليه توب باللون الأسود، وهذا ما أعطاها إطلالة بسيطة كثيراً، وحصلت على إعجاب الكثيرين ممن يقومون بمتابعتها.
وكتبت سالي على الصورة الجديدة الخاصة بها، قائلة “قاعدة بقضي شهر العسل في البنزينة بعد ما راحت علينا الطيارة واتخانقنا….الحمد لله”، وهذا يأتي بعد احتفالها بزفافها الكبير في أحد الفنادق بالقاهرة وسط حضور عدد كبير من المشاهير والفنانين والنجوم.