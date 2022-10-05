اتفرج .. أول خناقة بين سالي عبد السلام وزوجها.. العين رشقت بعد الفرح الأسطوري

وأطلت الإعلامية سالي عبد السلام في الصورة التي نشرتها على انستجرام، وهي بملابس كاجوال حيث ارتدت بنطلون جينز وعليه توب باللون الأسود، وهذا ما أعطاها إطلالة بسيطة كثيراً، وحصلت على إعجاب الكثيرين ممن يقومون بمتابعتها.

وكتبت سالي على الصورة الجديدة الخاصة بها، قائلة “قاعدة بقضي شهر العسل في البنزينة بعد ما راحت علينا الطيارة واتخانقنا….الحمد لله”، وهذا يأتي بعد احتفالها بزفافها الكبير في أحد الفنادق بالقاهرة وسط حضور عدد كبير من المشاهير والفنانين والنجوم.