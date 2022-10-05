أمير كرارة يستعد لبدء تصوير مسلسله الجديد ”سوق الكانتو”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 10:27 صباحاً - يستعد النجم أمير كرارة لبدء تصوير مسلسله الجديد "سوق الكانتو"، المقرر أن يخوض به منافسات رمضان المقبل، من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج سينرجى، حيث تم بناء الديكرو الأساسى للعمل خلال الأيام الماضية.

وفى السياق ذاته، وضع المخرج حسين المنباوى، قائمة من الترشيحات للممثلين، وتجرى الجهة المنتجة التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة، لاسيما أن شركة سيرجى وضعت خطة زمنية للبدء والانتهاء من تصوير المسلسل، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تلك الأسماء خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من كل التفاصيل.

أمير كرارة قدم آخر أعماله الدرامية مسلسل "العائدون" وعرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كل من أمينة خليل، محمود عبد المغنى، أمينة خليل، إسلام جمال، ومحمد أبو داود، وعدد كبير من الممثلين، إخراج احمد نادر جلال، وتأليف باهر دويدار.

كما يصور كرارة حاليا حلقات برنامجه "سهرانين"، والذى يستضيف عددا من نجوم مصر والوطن العربى، ويعرض على شبكة قنوات ON، ويعرض البرنامج يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع.