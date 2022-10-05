اليوم.. انطلاق مهرجان الإسكندرية بعرض فيلم برسوم يبحث عن وظيفة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 10:27 صباحاً - تنطلق، اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الـ38 من مهرجان الإسكندرية السينمائى، وذلك بعرض فيلم برسوم يبحث عن وظيفة وهو من إنتاج 1923 وإخراج محمد بيومى ومدته 16 دقيقة، ويعتبر أول فيلم روائى مصرى صامت فى تاريخ السينما المصرية، وأول فيلم صوّر على مستوى أفريقيا، أخرجه وصوره وأنتجه رائد السينما المصرية محمد بيومى.

يتناول الفيلم برسوم ومتولى وهما رجلان تجمعهما صداقة قوية وهما عاطلان عن العمل ويبحثان عن وظيفة، يحاول كل منهما الحصول على وظيفة فى أحد البنوك التى يخطئ مديرها بدعوتهما إلى الغداء فى بيته ظنا منه أنهما رجلا أعمال أغنياء لكن ما إن يتضح الأمر تتبدد الأحلام.

الفيلم من بطولة بشارة واكيم وعادل حميد وعبد الحميد زكي وفيكوتويا كوهين وفردوس حسن.

تحل تونس ضيف شرف المهرجان في الدورة التي تحمل اسم محمود حميدة ويضم البرنامج التونسي تكريمات بمناسبة عام الثقافة المصرية التونسية وتكريم المنتج حسن دلدول لكونه أول من أنتج فيلم مشترك بين مصر و تونس وتكريم الموزع الأسعد الغوبنتني لكونه أهم موزع أفلام مصرية في تونس، فيما يعرض الفيلم التونسي "مشكي وعاود"، إضافة إلى معرض صور "مصر وتونس بين السينما والذاكرة".

يضم المعرض صور خاصة للناقد خميس الخياطي عن مخرجين مصريين و صور لسينمائيين مصريين صوروا أفلامهم في تونس: محمد عبد العزيز، هاني لاشين ،سمير فرج، سعيد شيمي، عمر عبد العزيز.

فيما يقدم المهرجان احتفال بمئوية السينما التونسية ومرور مئة عام على عرض أول فيلم تونسي ً" زهرة" عام 1922 وعرض فيلم وثائقي Albert Samama Chekliلمحمود بن محمود (1995).