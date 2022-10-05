الخميس.. بدء عرض مسلسل مجنونة بيك عبر منصة شاهد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - تبدأ منصة شاهد غدا الخميس بدء عرض مسلسل مجنونة بيك الذي يشهد البطولة الأولى للفنانة مريم الخشت، وهو أول دراما غنائية استعراضية في الوطن العربي، وهو النسخة العربية من المسلسل الأجنبي الشهير Crazy Ex – Girlfriend.

قصة مسلسل مجنونة بيك

ويتناول مسلسل مجنونة بيك، قصة فتاة تعاني من اضطرابات نفسية صعبة تجعلها تتخذ قرارات تظن أنها ستجلب لها السعادة، مجنونة بيك من بطولة مريم الخشت، أمير المصري وآدم الشرقاوي، إنجي كيوان، انتصار، مراد مكرم، المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار عمرو مدحت، وإخراج جو بو عيد وإنتاج Sproductions سالي والي.

وكشف الإعلان الرسمي من مسلسل مجنونة بيك، عن شخصيات المسلسل الرئيسية والعلاقات العاطفية التي تجمعهم ببعض، فنكتشف أن راندا تحب علي، وعلي يحب هادية، وعمر معجب براندا، ليعرض أفكار مثل الحب من طرف واحد، وحب التملك، وحب أكثر من شخص في نفس الوقت، كما يخلق المسلسل عالم غنائي مبدع من الألوان والرقصات الاستعراضية لأول مرة في الوطن العربي.

وقد اختلفت شركة Sproductions عن النسخة التقليدية من الأعمال الاستعراضية، لتمزج الدراما والغناء والاستعراض والموسيقى في عمل واحد، واهتمت الشركة بإيقاع الرقصات للتعاون مع مصمم الرقصات هادي عويضة والذي صمم رقصات ستار أكاديمي.