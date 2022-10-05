سارة الطباخ: إلغاء حفل محمد الشرنوبي في دار الأوبرا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 08:25 صباحاً - أصدر المسئول القانوني لشركة المنتجة سارة الطباخ حول إلغاء حفل الفنان محمد الشرنوبي في دار الأوبرا المصرية.

وقال محامي سارة الطباخ، إنه تم إلغاء الحفل لأن ذلك يخالف الحكم الصادر من المحكمة لصالح المنتجة لأن شركتها هي المسؤلة عن جميع التعاقدات الخاصة به بشكل حصري معها فقط.

وتهيب سارة الطبارخ وشركتها بحدوث أي تعاقدات بين محمد الشرنوبي وآخرين دون الرجوع إلى شركتها، سيكون مخالفا للقانون، لأن الحكم واضح وصريح من تحويل العقد من شخصي إلى حصري لصالح الشركة المنتجة.

وكان من المقرر أن يحيي محمد الشرنوبي حفلا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية يوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر.