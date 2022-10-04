شركة سينرجي تطرح الأغنية الرسمية لفيلم ”فضل ونعمة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 06:29 مساءً - طرحت شركة سينرجي الأغنية الرسمية لفيلم "فضل ونعمة" وأغنية راب تحمل اسم "أحلامي مش بالليل"، والتي يقدمها مغني الراب شاهين بالتعاون مع أبطال العمل ماجد الكدواني وهند صبري، قبل ساعات من طرح الفيلم غدًا في دور العرض السينمائية المختلفة.

ونشرت شركة سينرجي الأغنية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلقة عليها: "لو في حاجة في دماغي هجيبها وراها وراها مش هسيبها، أغنية أحلامي مش بالليل من فيلم فضل ونعمة يوم 5 أكتوبر في السينمات، شاهين، وماجد الكدواني وهند صبري".

وتستقبل دور العرض السينمائي فيلم "فضل ونعمة"، يوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر المقبل، والذي يعود به المخرج رامي إمام للسينما بعد غياب 14 عاما منذ فيلم "حسن ومرقص" الذي قام بإخراجه عام 2008 بمشاركة النجم عادل إمام والراحل عمر الشريف.

والفيلم بطولة هند صبري، وماجد الكدواني، وياسمينا العبد، محمود حافظ، والعمل من تأليف أيمن وتار وإنتاج أحمد الجنايني وإخراج رامي إمام.

وفيلم "فضل ونعمة" يحمل أسماء أبطال العمل وهذا ما كشف عنه البرومو الأول الذي يستيقظ فيه كل فضل ونعمة بمكان مخصص قريب من الصحراء ويصدمان بوجودهما هناك، ليبدأ الثنائي مغامرة مختلفة معا، الفيلم قام بكتابته أيمن وتار.