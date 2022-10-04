الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي: فخورة بمشاركتي للمرة الثانية في احتفالات أكتوبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - كشفت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي، عن فخرها بالمشاركة للمرة الثانية في الندوة التثقيفية للقوات المسحلة المصرية ضمن الاحتفالات بانتصارات أكتوبر المجيدة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وذلك من خلال مشاركتها المميزة في الأوبريت الغنائي "لمتنا" والذي قدمته بمشاركة نخبة من نجوم الوطن العربي.

وقالت بلقيس في تصريحات صحفية إنها وافقت على الفور في المشاركة في هذه الاحتفالية العظيمة التي تيعد أمجاد وذكريات بطولات النصر الخالدة للجيش المصري وكانت سعيدة بتلك الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا العمل الوطني الذي ينبض بالخير لكل الوطن العربي.

وأضافت في تصريحاتها أنها اتفقت على المشاركة في الأوبريت الغنائي بسعادة ووصلت إلى القاهرة واستغرقت 3 أيام بين التسجيل في الأستوديو والبروفات وسط تركيز كامل للغاية للخروج بالعمل في أحسن صوره حتى يليق بالمناسبة العظيمة للغاية ولكي تليق بمصر واحتفالتها الراقية.