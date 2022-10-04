اتحاد الأدباء ينعي المناضل سعيد الجناحي

اتحاد الأدباء ينعي المناضل سعيد الجناحينعى اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين أحد أهم مؤسسيه ورواده الكاتب والباحث والصحفي المناضل سعيد أحمد الجناحي، الذي توفي بصنعاء مؤخرا عن عمر ناهز 86 سنة.

واعتبر بيان الاتحاد رحيل الجناحي خسارة كبيرة على الوطن والاتحاد لما مثله في مسيرة الاتحاد كأحد مؤسسيه ورواده ممن أسهموا في لعب دور فاعل ومؤثر في مسيرة الاتحاد.

ونوه البيان بأدوار الراحل على مدى تجربته سواء الصحافية أو السياسية أو الثقافية ككاتب وباحث ومساهم مؤثر في مسيرة الثورة اليمنية والصحافة الوطنية والعمل النقابي.

وأشار إلى إسهامات الراحل في ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر، والعمل الصحفي علاوة على تجربته السياسية التي قدم فيها مثالا في التفاني مع قضايا الوطن.

وأعرب البيان عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد ومحبيه .. سائلا المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

