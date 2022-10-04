يسرا تشكر كل من قدم واجب العزاء في وفاة هشام سليم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 02:32 مساءً - وجهت الفنانة يسرا رسالة شكر لكل من قدم واجب العزاء في وفاة الفنان هشام سليم.

ونشرت يسرا عبر صفحتها الشخصية على موقع انستجرام، صورة لهشام سليم، وعلقت قائلة: "اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيرا منها، أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أفراد أسرتي، أشكر كل من قدم إلينا واجب التعزية الصادقة والمواساة الحسنة، في وفاة فقيدنا هشام سليم، الحبيب المغفور له بإذن الله، سواء بالحضور أو بالاتصال أو إرسال رسالة، واعتذر عن عدم الرد للجميع".

وتابعت: "عظيم الشكر والامتنان والتقدير والعرفان لكل من وقف بجانبنا في هذا الوقت الحزين، تعازيكم ومشاعركم الصادقة، كانت ومازالت تصبيرا وجبرا لخاطرنا المكسور، شكر الله سعيكم جميعا".