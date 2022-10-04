احمد سلامة: عودة البارون هدفه دفع الشباب لتحقيق أحلامهم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 02:32 مساءً - كشف الفنان أحمد سلامة عن ملامح شخصيته في مسلسل «عودة البارون» حيث يظهر في شخصية «معين» أحد مالكي الفندق الذي يدور حوله قصة المسلسل ويظهر في شخصيته الغموض حتي أواخر الحلقات يكتشف أبطال المسلسل بأنه اليد الخفية التي تسبب لهم الكثير من المصائب والمشكلات.

وذكر سلامة، أن من أهم أهداف المسلسل دفع الروح المعنوية للشباب لتحقيق أهدافهم وأحلامهم، وعلى رجال الأعمال وأصحاب النفوذ مساعدتهم.

وعبر أيضا عن مدى سعادته في الأشترك مع مجموعة من الفنانين بمختلفي الجنسيات العربية، وأن مصر هي باب الشهرة في مجال الفن لجميع الدول العربية.

وقال سلامة، إن جميع أعماله يختارها بدقة ولن يقوم بالمشاركة في أي عمل لن يحظي برضاءه حتي لو في أشد احتياجه للمال، مشيدا بمشاركته في مسرحية «الملك لير» للفنان القدير يحيي الفخراني ونجاحها الكبير وحصوله علي أفضل ممثل بجانب يحيي الفخراني باستفتاء نقابة المهن التمثيلية.