ننشر تفاصيل أغنية إد شيران مع بوكيمون

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 02:32 مساءً - اجتمع النجم العاملي إد شيران مع نجوم شخصيات بوكيمون الشهيرة لإصدار أغنية جديدة تحمل عنوان " Celestial" عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وستكون الأغنية الموسيقى الرسمية في ألعاب الفيديو المرتقبة Pokémon Scarlet و Pokémon Violet التي ستطلق في 18 نوفمبر حصريا" على Nintendo Switch ، في حين أصبح ممكن للجمهور الإستماع الى الأغنية عبر مختلف المنصات الرقمية.

فيديو كليب أغنية " Celestial" مستوحى من طفولة إد شيران والخيال الواسع الذي كان يتمتع به ويضم بعض شخصيات البوكيمون المفضلة لديه مثل Pikachu و Squirtle و Machamp و Snorlax وغيرهم. ويعكس الفيديو كليب الذي أخرجه يويتشي كوداما يوم عادي يقضيه شيران في منزله برفقة شخصيات البوكيمون التي تظهر بطريقة مبتكرة مستوحاة من رسومات كان إد قد نفذها وهو صغير.

حول هذا العمل قال إد شيران: "لقد لعبت بوكيمون منذ أن كنت في المدرسة الإبتدائية، كنا نتبادل البوكيمون معاً أنا وأخي، حتى أكمل كل منا لعبة Pokédex الخاصة به، وكنت أحب كثيراً الألعاب التي اصدروها والعالم الذي ابتكروه حيث كنت أهرب من مشاكل الطفولة والمدرسة إليه، على الرغم من أنني أبلغ من العمر 31 عاماً الآن، ما زلت أصطحب نفس لعبة Game Boy Color وألعب Pokémon Yellow أو Silver على الطائرات والقطارات عندما أكون في جولة فنية. إنه لشرف كبير أن أضيف أغنية إلى لعبة بوكيمون وتصوير فيديو كليب مع كل ما يرافق ذلك من مشاعر الحنين إلى الماضي ".

وقال كينجي أوكوبو، رئيس بوكيمون العالمية: "كان العمل مع نجم مثل إد بمثابة حلم أصبح حقيقة بالنسبة إلينا في بوكيمون. نحن جميعاً من كبار المعجبين به، ولم يكن إد سعيداً بالعمل فحسب، بل أبرز عشقه الحقيقي لكل شيء مما جعل الكليب يخرج بطريقة مبهرة. وقام المخرج بعمل رائع في نقل لحظات طفولية صادقة من شيران في هذا العمل الذي نتمنى ان يعجب الجمهور حول العالم".