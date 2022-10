ننشر تفاصيل مقتل مغني تركي ذبحًا بملهي ليلي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 02:32 مساءً - تصدر أسم المغني التركي أونور شينير، محركات البحث على مواقع السوشيال ميديا، عقب قتله ذبحاً على يد ثلاثة مشتبه بهم، في ملهى ترفيهي بعد مشاجرة معه لعدم معرفته الأغنية التي يريدونها.

وبحسب وسائل إعلام تركية، تم القبض على ثلاثة مشتبه بهم، اثنان منهم من المفتشين العامين، والآخر مهندس في شركة صناعة الطيران التركية.

ونُقل جثمان أونور شينير، إلى مسجد عصمت أوولتورك في مقبرة سيبيتشي أسري، بعد صلاة الجنازة عليه.

وقال محامي الأسرة، ملتم بانكو في تصريح له، إنهم سيحاولون دفع المجرمين إلى أقصى عقوبة، قائلًا: سوف نعترض على إطلاق سراح الشخصين الخاضعين للرقابة القضائية.

ويُشار إلى أن أونور شينر موسيقار تركي يبلغ من العمر 45 عامًا ومن مواليد 1977، لديها ابنة، نجح في مسابقة O Ses Türkiye، واشتهر بغنائه لأغنيته المعروفة Show Must Go On وقام بعمل دويتو مع Hadise.