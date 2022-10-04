”سبوتيفاي وإي ايه سبورتس” يطلقان مقاطع موسيقية رسمية للعبة فيفا 23

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 02:32 مساءً - تشارك منصة سبوتيفاي Spotify جمهور الألعاب الإلكترونية شغفهم عبر تقديم المقاطع الموسيقية الرسمية إلى لعبة فيفا 23 إي ايه سبورتس، معززة تجربة اللعب عبر تقديم مجموعة متنوعة من أعمال أهم الفنانين وأشهرهم، والأغاني الأكثر نجاحًا، لتساعد المقاطع الموسيقية لفيفا 23 في إضافة بصمة مميزة من المتعة على تجربة اللعبة المنتظرة.

يتمثل ذلك في اللحظات المهمة التي تشعل عالم الألعاب، مثل إصدار أحدث النسخ من فيفا، دائمًا ما نراها تنعكس على الموسيقى التي يستمع إليها مستخدمو Spotify.

تحتل السعودية المرتبة الأولى لقائمة دول العربية الأكثر ولعًا بلعبة فيفا، حيث احتلت الصدارة من حيث عدد قوائم التشغيل المرتبطة بلعبة فيفا لكل مُستمع، تلاها في القائمة، وبأرقام متقاربة، كل من مصر والإمارات.

تتضمن قائمة المقاطع الموسيقية لفيفا هذا العام أغانٍ شهيرة يحبها اللاعبون بالفعل، فهناك أكثر من 21.2 مليون قائمة تشغيل على مستوى العالم تتضمن أغنية واحدة على الأقل من المقاطع الموسيقية الرسمية للعبة فيفا 23.

تعد أغنية Ojitos Lindos ل باد باني وبومبا ستيريو الأغنية الأكثر شعبية ضمن المقاطع الموسيقية لفيفا "إي ايه سبورتس" 23 حتى الآن

تضم القائمة فنانين تظهر أعمالهم للمرة الأولى ضمن المقاطع الموسيقية لفيفا مثل MILKBLOOD وPheelz .

وفيما يلي الدول الخمس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر استماعًا لقوائم التشغيل المرتبطة بلعبة فيفا:

1. السعودية

2. مصر

3. الإمارات

4. المغرب

5. قطر

أما عن مقاطع موسيقى فيفا إي ايه سبورتس 23 الخمس الأكثر استماعًا حول العالم:

1. “Ojitos Lindos” لـ باد باني وبومبا ستيريو

2. “Obsessed With You” لـ سنترال سي

3. “SAOKO” لـ روزاليا

4. “Ahora y Siempre” لـ لينتون وكويفيدو

5. “Nail Tech” لـ جاك هارلو