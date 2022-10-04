إسلام جمال: شرف كبير الوقوف أمام الرئيس السيسى وفخور بإنجازات بلدى

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 02:32 مساءً - أعرب النجم إسلام جمال عن سعادته البالغة بوقفه أمام الرئيس السيسى، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، وإن الوقوف أمام الرئيس السيسى شرف كبير لأى مصرى، خاصة مع احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر، لافتاً إلى أن جموع الفنانين مستعدين لفداء وطنهم وشعبهم وعرضهم وبلدهم مصر، كما أننى فخور ببلدى مصر على الإنجازات والجمهورية الجديدة التى نعيش فيها.

وقدم إسلام جمال والفنان أحمد بدير مشهداً درامياً عن "اليأس خيانة"، وأوضح خلال المشهد أن اليأس بمثابة خيانة للبلد، ومن الواجب أن يتحمل كل فرد ويضحى من أجل بلده حتى تظل صامدة أمام الهجمات.